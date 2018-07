Kosovo-Serbia: ministro Esteri Pacolli, divisione o scambio di territori “calpesterebbe” nostra sovranità

- La divisione del territorio kosovaro e lo scambio dei territori con la Serbia “calpesterebbe” la sovranità di Pristina e nessuno in Kosovo pensa a questo tipo di dibattito. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri kosovaro, Behgjet Pacolli, in un’intervista rilasciata all'emittente statunitense “Voice of America”, ripresa dai media nazionali. Pacolli ha sottolineato che ci sono molte “altre questioni” che devono essere risolte con la Serbia, prima ancora di “inserire una simile richiesta al tavolo dei negoziati”. Il capo della diplomazia di Pristina ha partecipato di recente alla ministeriale a Washington sulle libertà religiose. Alla conferenza, tenutasi il 25 e il 26 luglio e presieduta dal segretario di Stato Mike Pompeo, hanno preso parte anche il vice presidente Mike Pence e il consigliere anziano del presidente Jared Kushner, assieme a più di 80 paesi ed organismi internazionali. Tra i ministri presenti anche il capo della diplomazia di Belgrado che ha dichiarato che l'amministrazione americana "sostiene apertamente una soluzione di compromesso per il problema del Kosovo", aggiungendo che la Serbia dovrebbe “cogliere l’attimo”. (segue) (Kop)