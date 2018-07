Kosovo-Serbia: ministro Esteri Pacolli, divisione o scambio di territori “calpesterebbe” nostra sovranità (2)

- L'ambasciata statunitense a Pristina non ha voluto commentare nei giorni scorsi l'opzione emersa dai mezzi di stampa nazionali della divisione del Kosovo o dello scambio tra territori, come parte dell'accordo finale tra Pristina e Belgrado per la normalizzazione dei rapporti. Alla domanda posta dal quotidiano kosovaro "Zeri" all'ambasciata Usa sulla questione, i funzionari hanno ribadito la posizione dell'ambasciatore Greg Delawie, secondo cui il Kosovo dovrebbe decidere da solo quali sono i suoi obiettivi e cercare di raggiungere un consenso su di essi. Allo stesso tempo, l'ambasciata tedesca ha rimandato il documento alle precedenti dichiarazioni dei suoi funzionari, tra cui l'ambasciatore Christian Heldt, che si è opposto categoricamente all'idea dicendo che la Germania non crede che i cambiamenti alle frontiere porterebbero a una soluzione sostenibile per il Kosovo e la Serbia. (segue) (Kop)