Kosovo-Serbia: ministro Esteri Pacolli, divisione o scambio di territori “calpesterebbe” nostra sovranità (3)

- L’ambasciatore statunitense in Kosovo, Greg Delawie, ha negato nei giorni scorsi di aver ipotizzato la divisione del paese e lo scambio di alcuni territori con la Serbia, come condizioni per i negoziati a Bruxelles. Come scritto da Delawie sul suo profilo Twitter, “ignorate le notizie false”, riferendosi alle indiscrezioni emerse nei giorni scorsi. L’ambasciatore Usa ha spiegato di aver semplicemente sottolineato come il Kosovo debba “capire quali sono i suoi obiettivi e cercare di raggiungere un certo tipo di consenso su questi punti. Ecco su cosa mi sto concentrando in questo momento”. (segue) (Kop)