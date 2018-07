Kosovo-Serbia: ministro Esteri Pacolli, divisione o scambio di territori “calpesterebbe” nostra sovranità (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo, Ramush Haradinaj, ha dichiarato durante una visita al comune di Lipljan che le affermazioni dell'ambasciatore statunitense Delawie sull'idea che lo scambio territoriale o la divisione del paese potrebbero essere parte dell'accordo finale con la Serbia, è stata "erroneamente" interpretata dai media. "Conosco la posizione degli Stati Uniti. La prima e più importante posizione degli Stati Uniti è che non imporrà una soluzione, solo se le parti concordano su qualcosa", ha spiegato da parte sua Haradinaj. Il premierha poi sottolineato come una cosa sia "discutere" un problema e un'altra considerare l'opzione di dividere il territorio kosovaro. "Gli Usa non hanno linee rosse, ma hanno riconosciuto l'indipendenza del Kosovo sotto questa Costituzione e questo territorio". Infine Haradinaj ha ribadito la sua opinione, ovvero che la divisione del Kosovo significherebbe "guerra" e "so che nessuno vuole la guerra nei Balcani", ha aggiunto. In un'intervista trasmessa dall'emittente "Ktv", Delawie ha rifiutato di commentare se lo scambio di territori tra Kosovo e Serbia o la spartizione del Kosovo potrebbe essere il risultato del dialogo tra Pristina e Belgrado, osservando che spetta al popolo kosovaro e ai suoi politici decidere l'esito finale del processo negoziale. (Kop)