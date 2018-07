Kosovo-Serbia: fonti stampa, accordo finale non esclude possibilità scambio territori

- L’accordo finale fra Kosovo e Serbia non esclude la possibilità di uno scambio di territori. Lo riferisce il quotidiano kosovaro “Koha Ditore”, riprendendo quanto spiegato in passato dal presidente Hashim Thaci, che aveva in più occasioni parlato di “dolorosi compromessi”, senza però fornire altri dettagli. Fonti vicine al governo di Pristina sostengono che le autorità del Kosovo sarebbero disposte a discutere cambiamenti di confine con la Serbia; una delle opzioni sarebbe lo scambio della municipalità settentrionale di Leposavic e Lesak con quella di Presevo e una parte di Bujanovac. L’accordo potrebbe includere anche Gazivoda, secondo il quotidiano kosovaro. Pristina sarebbe determinata a sottoporre la necessità di legare lo scambio di territori con l’avvio del processo di integrazione del Kosovo nelle Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali. (segue) (Kop)