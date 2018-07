Kosovo: relatore Parlamento Ue, liberalizzazione dei visti "alla fine del mio mandato" (4)

- La Commissione incoraggia ora il Parlamento europeo e il Consiglio a portare avanti la proposta. "Negli ultimi due anni il Kosovo ha compiuto grandi progressi per rispettare le ultime due condizioni per la liberalizzazione dei visti", ha dichiarato nei giorni scorsi il commissario per la Migrazione, gli affari interni, Dimitris Avramopoulos. "Oggi possiamo confermare che entrambi i parametri di riferimento in sospeso sono stati soddisfatti e che tutti gli altri continuano a esserlo. Conto inoltre che il Kosovo continuerà ad affrontare le sfide in materia di migrazione e sicurezza, compresa la lotta alla corruzione. Invito ora il parlamento europeo e il Consiglio ad adottare rapidamente la proposta di abolire l'obbligo del visto per i cittadini del Kosovo. Sarà una tappa importante per il Kosovo, per l'intera regione dei Balcani occidentali e per tutta l'Europa". (segue) (Kop)