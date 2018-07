Kosovo: relatore Parlamento Ue, liberalizzazione dei visti "alla fine del mio mandato" (5)

- Negli ultimi due anni la Commissione ha monitorato il soddisfacimento di quest'ultimo punto di riferimento e il 3 e 4 maggio ha organizzato una missione tecnica in Kosovo per valutare i progressi compiuti. La Commissione – prosegue la nota – può ora confermare che le autorità del Kosovo hanno istituito e rafforzato una solida casistica di indagini e sentenze definitive riguardanti casi di criminalità organizzata e corruzione, soddisfacendo così l'ultimo parametro di riferimento. La relazione odierna conferma inoltre che il Kosovo continua a soddisfare tutti gli altri parametri di riferimento stabiliti nella tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti in materia di riammissione e reintegrazione, sicurezza dei documenti, gestione della migrazione e delle frontiere, ordine pubblico e sicurezza, e diritti fondamentali in materia di libera circolazione. (segue) (Kop)