Kosovo-Serbia: premier Haradinaj, accordo non includerà amnistia per i crimini di guerra (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo Ramush Haradinaj, ha dichiarato all'emittente televisiva "Dukagjini" di essere contrario alla proposta del deputato dell'Assemblea di Pristina, Lutfi Haziri, dello scambio di territori con la Serbia. "La divisione per me è la guerra, lo dico senza esitazione ed è pericoloso parlare di divisione", ha detto Haradinaj in precedenza. Secondo il premier kosovaro, chiunque menzioni la divisione, vuole portare la tragedia nei Balcani. "Non c'è divisione, nessuno scambio di territori, movimento dei confini. È pericoloso, non può essere fatto in queste circostanze", ha aggiunto Haradinaj. (segue) (Kop)