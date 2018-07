Kosovo-Serbia: premier Haradinaj, accordo non includerà amnistia per i crimini di guerra (2)

- Il Kosovo è pronto a iniziare il processo di demarcazione dei confini con la Serbia ogni qual volta sarà presentata la questione. Lo ha detto nei giorni scorsi il primo ministro del Kosovo, Ramush Haradinaj, secondo quanto riportato dal quotidiano "Zeri". Haradinaj ha aggiunto che al momento non esiste uno "sviluppo concreto a questo riguardo". Haradinaj ha affermato ieri al termine di una conferenza stampa che il più doloroso compromesso del Kosovo con la Serbia nella fase finale del dialogo facilitato dall'Ue per la normalizzazione delle relazioni sarebbe il "perdono" per i crimini commessi dalle sue forze in Kosovo. "Non c'è più un doloroso compromesso per il Kosovo che l'atto di riconoscimento con la Serbia, che implica una sorta di perdono. È un doloroso compromesso per Krusha, Meje, Lubenica e tutti questi luoghi ", ha osservato Haradinaj. (segue) (Kop)