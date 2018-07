Serbia: direttore Ufficio per Kosovo, Pristina vorrebbe nostro cedimento su comunità municipi autonomi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Pristina vorrebbero giungere ad una resa da parte di Belgrado sulla costituzione di una comunità autonoma di municipi a maggioranza serba: lo ha detto il direttore dell'ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric, in un'intervista al quotidiano "Vecernje novosti". Djuric ha ricordato che la fondazione della comunità autonoma è prevista dall'Accordo di Bruxelles siglato da Belgrado e Pristina nel 2013. Alla domanda se il sud della Serbia possa essere un futuro tema di discussione del dialogo mediato da Bruxelles, Djuric ha replicato che le autorità politiche informeranno i cittadini di qualunque tema nel momento in cui vi saranno degli elementi concreti da presentare. "Fino ad allora proseguiamo a combattere per la migliore offerta possibile, al fine di poter avere qualcosa da presentare. Attualmente alla Serbia non viene offerto nulla in Kosovo perché i più grandi paesi occidentali, che di fatto controllano tutti i 10.908 chilometri quadrati del Kosovo, ritengono che si tratti di uno stato indipendente dalla Serbia", ha detto Djuric. (segue) (Seb)