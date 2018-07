Kosovo-Fyrom: ministro Economia Bekteshi a Pristina per discutere aumento dazi su frutta e verdura (2)

- Il governo del Kosovo ha ritirato la decisione di introdurre una tassa doganale del 30 per cento sull'importazione di frutta, verdura e farina. Il viceministro del Commercio e dell'industria, Fadil Arifi, ha confermato la notizia nei giorni scorsi, affermando che le misure resteranno in vigore per sette prodotti. "Le misure continueranno ad applicarsi per pomodori, peperoni, mele, pere, prugne, bacche e uva. La decisione è stata presa ieri. Il ministero ha chiesto al governo di modificare la decisione. Abbiamo rimosso le misure su altri prodotti. Le misure che resteranno in vigore sono provvisorie", ha spiegato Arifi, secondo quanto riportato dall'emittente "Rtk". Il vice ministro ha sottolineato che la decisione è stata cambiata dopo "varie pressioni". Rasim Lajic, ministro per il Commercio del governo serbo, ha confermato che Pristina ha ritirato la misura fiscale del 30 per cento. "Accogliamo con favore la decisione e ci aspettiamo che le altre misure vengano risolte il prima possibile", ha dichiarato Lajic. (segue) (Mas)