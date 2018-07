Kosovo: ministro Esteri Pacolli, paese è esempio di tolleranza religiosa

- Il Kosovo è un esempio di tolleranza religiosa e continuerà a promuovere questo patrimonio in tutto il mondo. Lo ha affermato il ministro degli Esteri kosovaro Behgjet Pacolli nel suo intervento a Washington alla ministeriale a Washington dedicata a promuovere libertà religiosa in tutto il mondo, ospitata dal segretario di Stato Usa Mike Pompeo. "L'armonia inter religiosa è un principio che abbiamo coltivato attraverso i secoli e non ha permesso che ideologie e sistemi politici lo violassero", ha detto Pacolli, secondo quanto riportato dall'emittente "Rtk" che cita un un comunicato del ministero degli Esteri del Kosovo. Pacolli ha aggiunto che la Costituzione del Kosovo stabilisce una chiara divisione tra Stato e religione, ricordando il piano del governo per stabilire un ufficio per le comunità religiose che rafforzerebbe ulteriormente la loro interazione. La ministeriale sta coinvolgendo un'ampia gamma di parti interessate, compresi ministri degli Esteri, rappresentanti delle organizzazioni internazionali, leader religiosi e rappresentanti della società civile, per discutere le sfide, identificare modi concreti per combattere la persecuzione religiosa e la discriminazione e assicurare un maggiore rispetto della libertà religiosa. (Kop)