Kosovo-Serbia: Vetevendosje presenta sei punti per dialogo con Belgrado, "presidente Thaci non può guidare processo"

- Il capogruppo al parlamento di Pristina del movimento kosovaro all’opposizione Vetevendosje, Glauk Konjufca, ha presentato oggi un programma, fatto di sei punti, del partito nazionalista in funzione della fase finale del dialogo con la Serbia. Konjufca ha spiegato che il documento dovrebbe essere incorporato in una risoluzione adottata dall'Assemblea, secondo quanto riportato dall’emittente “Rtk”. Vetevendosje sostiene che l'attuale formato del dialogo con la Serbia per la normalizzazione dei rapporti tra i due paesi, dovrebbe essere cambiato, dal momento che “nessuno può negoziare gli affari interni del Kosovo, il Kosovo dovrebbe applicare piena reciprocità nei confronti della Serbia, dovrebbe esserci anche la reciprocità riguardo ai diritti degli albanesi in Serbia con i serbi in Kosovo, la Serbia dovrebbe essere citata in giudizio per genocidio e, punto finale, (il presidente kosovaro) Hashim Thaci non può guidare il processo di dialogo”, ha detto Konjufca esponendo così i sei punti del programma di Vetevendosje. (segue) (Kop)