Kosovo-Serbia: Vetevendosje presenta sei punti per dialogo con Belgrado, "presidente Thaci non può guidare processo" (7)

- Un incontro "tra i più difficili" degli ultimi anni quello dello scorso 18 luglio, come evidenziato dai due capi dello stato. Il punto concreto concordato è stato quello di proseguire il negoziato con un nuovo incontro nelle prossime settimane, uno sviluppo che segna tuttavia un'intensificazione rilevante nei contatti tra le due parti, soprattutto considerando che in questa primavera il dialogo si era arenato per mesi dopo l'omicidio a Mitrovica Nord del leader serbo kosovaro Oliver Ivanovic. Secondo quanto detto da Vucic al termine dell'incontro del 18 luglio, "nessuna delle due parti potrà essere completamente soddisfatta, in quanto si tratta di raggiungere una soluzione di compromesso", in ogni caso è importante lavorare per preservare la pace e la sicurezza dei cittadini serbi. (segue) (Kop)