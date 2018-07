Kosovo: relatore Parlamento Ue, liberalizzazione dei visti "alla fine del mio mandato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il relatore del Parlamento europeo per la liberalizzazione dei visti per il Kosovo, Tanja Fajon, ha dichiarato in un'intervista all'emittente tedesca "Deutsche Welle" che alla fine del suo mandato in parlamento, il Kosovo otterrà la liberalizzazione dei visti. Fajon ha aggiunto che con la fine del regime di visti per i cittadini dei kosovari, "tutti saranno vincitori". "Non ci sono più motivi per scuse o ritardi - ha chiarito Fajon -, allo stesso tempo, il mio consiglio ai politici del Kosovo è di continuare i loro sforzi e il dialogo con Bruxelles e le capitali europee per ottenere il loro sostegno e la fiducia necessari. Questa è la chiave del successo. Il Kosovo deve mantenere la sua credibilità e instaurare solide alleanze con gli Stati membri dell'Ue e le istituzioni dell'Unione", ha concluso Fajon che nei giorni scorsi era già tornata sull'argometno sottolineando che "non ci sono più ragioni per giustificazioni o ritardi nel processo per la liberalizzazione dei visti del Kosovo". Secondo Fajon, infatti, la raccomandazione positiva della Commissione europea per il Kosovo rappresenta uno sviluppo importante. "La palla è ora del Parlamento europeo e dei governi degli (Stati) membri dell'Ue per accettarla", ha detto Fajon in precendenza aggiungendo di aspettarsi che i paesi membri seguano la raccomandazione revocando il regime dei visti il più rapidamente possibile. "Non ci sono più ragioni per giustificazioni o ritardi", ha concluso Fajon. (segue) (Kop)