Kosovo: leader Vetevendosje Kurti, scambio di territori e cambiamenti alle frontiere sono "nuovi inganni" (3)

- Il leader del movimento kosovaro Vetevendosje ha suggerito che il Kosovo dovrebbe presentare richieste ufficiali alla Serbia e che l'Assemblea del Kosovo debba prima discutere e adottare le richieste di Pristina. Kurti ha poi ricordato che la Corte costituzionale kosovara ha stabilito che l'accordo chiave raggiunto a Bruxelles sull'Accordo di associazione dei comuni a maggioranza serba in Kosovo sarebbe in contraddizione con 23 articoli della costituzione kosovara. Infine il leader di Vetevendosje ha osservato che il presidente kosovaro Hashim Thaci ha avviato il nuovo dialogo con la Serbia ignorando il carattere della repubblica parlamentare. "Il presidente non dovrebbe essere un informatore. L'Assemblea del Kosovo (...) deve affrontare 'l'avventura' personale del presidente e prendere posizione sulle sue azioni senza mandato e il suo comportamento senza integrità", ha concluso Kurti. (Kop)