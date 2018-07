Kosovo-Serbia: Vetevendosje presenta sei punti per dialogo con Belgrado, "presidente Thaci non può guidare processo" (5)

- Il presidente del parlamento kosovaro Kadri Veseli è fiducioso che i partiti politici troveranno un’intesa in merito al dialogo con la Serbia. Veseli, rappresentante del Partito democratico del Kosovo, ha espresso ieri il proprio ottimismo in un’intervista rilasciata all'emittente “Rtk”. Il presidente dell’Assemblea nazionale ha auspicato che l’opposizione si apra al dialogo, superando le divisioni partitiche e lavorando nell’interesse dei cittadini. Veseli si è altresì detto convinto che il Kosovo riuscirà a raggiungere i propri obiettivi nel dialogo con la Serbia. “Il Kosovo ha bisogno di consenso interno per dimostrare la serietà della propria dimensione statale e dare prova della determinazione nel preservare la nostra sovranità”, ha affermato Veseli. (segue) (Kop)