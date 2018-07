Kosovo-Serbia: Vetevendosje presenta sei punti per dialogo con Belgrado, "presidente Thaci non può guidare processo" (6)

- Il presidente del parlamento ha poi sottolineato come “non ci sia ragione per avere timori in questa fase del processo. Il nostro passato è doloroso. Sono fermamente convinto che le sofferenze siano ormai alle spalle, perché abbiamo il sostegno dei nostri partner internazionali. Abbiamo il supporto degli Stati Uniti e altre potenze come il Regno Unito, Germania, Francia e Italia”. Lo scorso 18 luglio si è tenuta l'ultima tappa del dialogo Belgrado-Pristina con la mediazione di Bruxelles. I presidenti di Kosovo e Serbia, Hashim Thaci e Aleksandar Vucic, hanno concordato dopo l'incontro a Bruxelles con l'Alto rappresentante per la politica estera Ue, Federica Mogherini, di tornare a vedersi "nell'arco di alcune settimane" per proseguire il lavoro. (segue) (Kop)