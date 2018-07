Serbia: ministro Esteri Dacic, Washington pronta a sostenere soluzione di compromesso per Kosovo (2)

- La Serbia "non può offrire di più" di ciò che fa parte dei propri interessi, ha detto oggi il presidente Vucic, presenziando all'inaugurazione della mostra "Regno di Serbia e Stati Uniti" presso gli Archivi di stato a Belgrado. "Spero e credo che l'America rispetterà la sovranità, l'indipendenza e la libertà del popolo e dello stato serbo, così come noi teniamo in considerazione la libertà, la forza e l'indipendenza degli Stati Uniti", ha detto Vucic in un intervento ad apertura della cerimonia. La Serbia desidera amicizia e partenariato nella pace, e rendere possibile insieme l'esistenza "di nuovi Tesla e Pupin", ha detto Vucic in riferimento agli scienziati di origine serba che nel secolo scorso hanno svolto le loro ricerche negli Stati Uniti. Il capo dello stato serbo ha poi definito la giornata odierna "importante nella storia del paese", e osservato come i rapporti fra Serbia e Stati Uniti siano "a più strati e più significati". La Serbia, in quanto piccolo paese, deve secondo Vucic "tendere ai migliori rapporti possibili" con la superpotenza degli Stati Uniti. "Dobbiamo provare ad ottenere il più possibile per il paese e la nostra popolazione, e ci sforziamo di perdere il minimo del dovuto in tali rapporti", ha proseguito ancora il capo dello stato di Belgrado. (Seb)