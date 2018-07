I fatti del giorno - Balcani

- Serbia-Ungheria: presidente Vucic riceve ministro Esteri Szijjarto, relazioni bilaterali al massimo storico - Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha ricevuto oggi il ministro ungherese degli Esteri, Peter Szijjarto, in visita a Belgrado. Secondo una nota della presidenza della Repubblica serba, i due interlocutori hanno constatato che i rapporti fra i due paesi sono al massimo livello storico, innanzitutto grazie alla reciproca comprensione e fiducia fra il presidente Vucic e il premier ungherese Viktor Orban, alla loro dedizione verso la cooperazione bilaterale, come pure all'apertura al dialogo verso questioni di rilevanza regionale quale la questione migratoria. Vucic ha poi illustrato a Szijjarto la situazione relativa al Kosovo, esprimendo la necessità di trovare una soluzione di compromesso per garantire una stabilità sostenibile e il progresso economico. (segue) (Res)