I fatti del giorno - Balcani (3)

- Serbia: ministro Esteri Dacic, Washington pronta a sostenere soluzione di compromesso per Kosovo - L'amministrazione Usa "è pronta a fornire il proprio aiuto" per individuare una soluzione di compromesso sul Kosovo: lo ha detto il ministro serbo degli Esteri, Ivica Dacic, in un'intervista alla stampa locale. Dacic ha così riassunto la visita appena effettuata negli Stati Uniti, dove ha presenziato alla cerimonia per i 100 anni della bandiera della Serbia presso la Casa Bianca. Secondo Dacic, i rapporti fra Serbia e Stati Uniti sono "significativamente diversi" rispetto al periodo precedente. Fino a due anni fa, ha aggiunto, "potevamo sentire dai rappresentanti delle istituzioni americane" solo che la questione del Kosovo è già risolta. "Oggi viene apertamente fornito aiuto nell'individuare una qualche soluzione di compromesso. Questo per la Serbia è una cosa molto positiva e incoraggiante", ha concluso Dacic. (segue) (Res)