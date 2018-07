Kosovo-Fyrom: ministro Economia Bekteshi a Pristina per discutere aumento dazi su frutta e verdura

- Il ministro dell’Economia macedone Kreshnik Bekteshi incontrerà oggi a Pristina il ministro del Commercio e dell’Industria kosovaro Bajram Hasani per discutere della questione dei dazi sull’importazione in Kosovo di frutta e verdura. Il Kosovo ha introdotto la misura temporanea il 18 luglio, imponendo dazi più alti del 30 per cento per le importazioni di frutta e verdura per un periodo di 90 giorni per tutti i paesi. I paesi della regione hanno condannato la mossa e sollecitato il suo ritiro, spiegando che la misura contro l'Accordo centroeuropeo di libero scambio (Cefta) e le regole di libero scambio. La Commissione europea ha anche chiesto di riesaminare la decisione. Il 24 luglio, il governo del Kosovo ha deciso di ritirare parzialmente la misura, che rimane ancora valida per le importazioni di diversi generi alimentari, tra cui pomodori, peperoni, mele, pere, lamponi e uva, che rappresentano la maggioranza delle esportazioni macedoni in Kosovo. Il ministero dell'Agricoltura, delle foreste e delle risorse idriche di Skopje ha reso noto ieri di non avere in programma di introdurre contromisure mentre si aspetta che il Kosovo annulli completamente gli aumenti sui dazi. I ministri regionali hanno tenuto una riunione congiunta a Belgrado il 25 luglio, concordando che il Kosovo dovrebbe ritirare la decisione perché va contro il Cefta e i principi del libero scambio. (segue) (Mas)