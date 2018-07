Serbia-Ungheria: ministro Integrazione Ue Joksimovic, relazioni con Budapest eccellenti (3)

- Secondo Szijjarto, la Lituania dovrebbe dare il proprio parere e contributo circa lo screening riguardo al capitolo 31 dei negoziati di adesione della Serbia, al fine di poter proseguire con la procedura. "Con grande rispetto preghiamo il governo della Lituania di dare il proprio contributo in modo da poter terminare il capitolo relativo la politica di sicurezza". Nella giornata di oggi Szijjarto è stato ricevuto anche dal presidente della Serbia, Aleksandar Vucic. Secondo una nota della presidenza serba della Repubblica, i due interlocutori hanno constatato che i rapporti fra i due paesi sono al massimo livello storico, innanzitutto grazie alla reciproca comprensione e fiducia fra il presidente Vucic e il premier ungherese Viktor Orban, alla loro dedizione verso la cooperazione bilaterale, come pure all'apertura al dialogo verso questioni di rilevanza regionale quale la questione migratoria. Vucic ha poi illustrato a Szijjarto la situazione relativa al Kosovo, esprimendo la necessità di trovare una soluzione di compromesso per garantire una stabilità sostenibile e il progresso economico. (Seb)