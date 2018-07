Kosovo: ministro Esteri Pacolli, nessuna nota ricevuta per revoca riconoscimento nostra sovranità (2)

- Il ministro degli Esteri kosovaro Behgjet Pacolli ha "espresso la sua rabbia per le minacce rivolte dal primo ministro serbo Ana Brnabic a lui e al Consiglio nazionale bosniaco (Bnv)". Lo riferisce un comunicato del Bnv, ripreso dai media serbi nei giorni scorsi, in riferimento alla mancata approvazione, da parte delle autorità serbe, dell richiesta di Pacolli di visitare la regione del Sangiaccato. Il capo della diplomazia di Pristina avrebbe dovuto recarsi lo scorso sabato, 21 luglio, a Novi Pazar in forma privata, per partecipare ad una conferenza sulla cooperazione regionale nei Balcani, sotto invito bosniaco. "Questo contraddice l'accordo di Bruxelles che i nostri due governi hanno firmato quattro anni fa, e in questa occasione scriveremo una nota di protesta", ha detto Pacolli. (segue) (Kop)