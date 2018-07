Russia-Stati Uniti: ambasciata russa a Washington replica a dichiarazione su Crimea del segretario Pompeo

- Non c'è nulla di nuovo nella dichiarazione del dipartimento di Stato Usa sul non riconoscimento della Crimea come parte della Russia. È la risposta dell'ambasciata russa negli Stati Uniti pubblicata sulla pagina Facebook della rappresentanza diplomatica. "Stiamo aspettando una dichiarazione del dipartimento di Stato secondo cui il Kosovo è Serbia", scrive la rappresentanza diplomatica russa, che accusa i partner statunitensi di vivere in una "realtà differente", perché "cercano di poggiarsi su strumenti internazionali che contengono disposizioni in materia di diritto dei popoli all'autodeterminazione, i quali sono alla base anche del ritorno della Crimea alla Russia nel 2014". "Con le dichiarazioni e gli appelli sulla Crimea, il dipartimento di Stato agisce con cadenza trimestrale. Non abbiamo sentito nulla di nuovo. Conferma solo che i nostri partner vivono in una realtà diversa. Stanno cercando di operare con atti giuridici internazionali contenenti disposizioni sul diritto dei popoli all'autodeterminazione, che ha costituito la base per il ritorno della Crimea in Russia nel 2014", si legge nella dichiarazione. (segue) (Rum)