Kosovo: presidente parlamento Veseli a "Nova", manterremo impegni in dialogo con Serbia e auspichiamo sostegno dell'Italia su visti (8)

- Il capo dell’Assemblea nazionale di Pristina ha confermato che le attività del gruppo di lavoro incaricato di redigere la bozza dello statuto dell’Associazione dei comuni a maggioranza serba in Kosovo, parte di quanto concordato nei negoziati tra i due paesi, proseguono dovendo tenere conto di quanto stabilito anche dalla Costituzione kosovara. “Noi stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri partner e allo stesso tempo noi ci muoviamo in maniera chiara secondo quanto previsto dalla nostra Costituzione ma anche dall’accordo finale raggiunto a Bruxelles”, ha sottolineato Veseli che ha anche auspicato per il 2019 un altro anno di rilancio per i Balcani, dopo i risultati raggiunti nel 2018: dal parere positivo della Commissione Ue per la liberalizzazione dei visti per il Kosovo, alla presidenza di turno bulgara dell’Unione europea, sino all’accordo di Prespa sul nome raggiunto dai governi di Grecia e dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom). “Noi ci aspettiamo nel 2019 di trovare un accordo con la Serbia, l’ingresso del Kosovo nelle Nazioni Unite, e che Kosovo, Serbia, Albania e Montenegro lavorino sempre più a stretto contato per ottenere l’integrazione nell’Ue. Questo è il nostro obiettivo come paese e stiamo lavorando duramente in questa direzione”, ha aggiunto Veseli. “Noi abbiamo bisogno – ha concluso - di prosperità per i nostri cittadini e di tutti i paesi dei Balcani occidentali, che hanno un grande potenziale per trasformare la propria economia e migliorare le condizioni dei propri popoli, questo è quello che dovremo fare nei prossimi giorni, mesi e anni”. (Gad)