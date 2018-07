I fatti del giorno - Balcani (5)

- Serbia: presidente Vucic, autorità Pristina contrarie a divisione territori per non dare niente a Belgrado - Le autorità kosovare sono contrarie a qualunque eventuale divisione territoriale per evitare di concedere "qualunque cosa" a Belgrado: è questa l'opinione del presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, secondo quanto riportato dalla stampa locale. Vucic ha precisato che la contrarietà delle autorità politiche kosovare non è dunque dettata "dalla paura di eventuali conseguenze relative a tale soluzione", ma è solo dovuta alla volontà di impedire un qualunque successo da parte della Serbia. In precedenza il primo ministro del Kosovo, Ramush Haradinaj, ha dichiarato all'emittente televisiva "Dukagjini" di essere contrario alla proposta del deputato dell'Assemblea di Pristina, Lutfi Haziri, dello scambio di territori con la Serbia. "La divisione per me è la guerra, lo dico senza esitazione ed è pericoloso parlare di divisione", ha detto Haradinaj in precedenza. (Res)