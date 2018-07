Difesa: Kosovo, Cimic italiano e Ong Briga per le donne di Gorazdevac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ​Nel pomeriggio del 24 luglio, personale del contingente italiano impiegato in Kosovo nell'operazione K-For ha effettuato una donazione di materiali di merceria in favore di una organizzazione non governativa (Ong) attiva in Gorazdevac/Gorazhdec, un piccolo villaggio che ricade nell'area di competenza del Multinational Battle Group West (unità multinazionale a guida italiana) di K-FOR. Il villaggio, come riferisce un comunicato stampa, è abitato prevalentemente da popolazione di etnia serba che vive in condizioni di notevoli difficoltà, specie in termini di inserimento nel mondo del lavoro. L'ong Briga, attiva in Kosovo da più di dieci anni, si occupa di creare dei possibili sbocchi occupazionali per le donne di questo villaggio e di quelli limitrofi, insegnando loro tecniche di sartoria artigianale e confezionamento di abiti etnici. (segue) (Com)