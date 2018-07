Speciale infrastrutture: Albania, partenariato pubblico privato, 712 milioni di euro per 4 progetti stradali

- E' di circa 712 milioni di euro, il valore di quattro costosi progetti per la costruzione di tratte stradali, che il governo albanese intende realizzare secondo la formula di Partenariato pubblico privato (Ppp). Il primo contratto per la costruzione dell'autostrada Rruga e Arbrit nel nord-est del paese, la quale dovrebbe collegare l'Albania con la parte settentrionale dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom), nella località di Dibra, è stato firmato con la società albanese Gjoka Konstruksion. Il valore dell'intera opera, lunga 50 chilometri, tra cui anche un tunnel, dovrebbe costare circa 240 milioni di euro, 4,8 milioni di euro per un chilometro. Ancora più costoso il progetto per la costruzione e la manutenzione della tratta autostradale che collegherà quella verso il Kosovo con l'autostrada Tirana-Durazzo. Nelle scorse settimane, la realizzazione di 20,8 chilometri per un ammontare di 225 milioni di euro, (10,8 milioni di euro per un chilometro) è stata affidata, sempre con la formula del Ppp al gruppo albanese "Gener 2". Intanto è stata indetta la gara anche per la realizzazione di una tratta nel nord, che dovrebbe collegare l'autostrada verso il Kosovo con la zona di Scutari. Si tratta di 17,3 chilometri che una società di cui non si hanno informazioni, A.n.k. si è offerta di realizzare per 161,5 milioni di euro, pari a 9,3 milioni di euro per un chilometro. Il quarto progetto da 50,5 milioni di euro riguarda una tratta nel sud, nella zona balneare di Orikum, lunga 14,7 chilometri. (Alt)