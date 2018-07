Speciale difesa: Kosovo, premier Haradinaj incontra vice ministro per Forze sicurezza Ramadani, focus su campagna informazione per esercito

- Il primo ministro kosovaro, Ramush Haradinaj, ha incontrato questa mattina il viceministro per le Forze di sicurezza kosovare Burim Ramadani per discutere sul processo di trasformazione delle forze di sicurezza in esercito regolare. Lo ha reso noto lo stesso Haradinaj in un messaggio postato sul proprio profilo Facebook, ripreso dall'emittente "Rtk". "Ho incontrato oggi il vice ministro Burim Ramadani, che mi ha informato di una campagna di informazione di una delegazione governativa con i paesi partner sulla transizione della Forza di sicurezza del Kosovo. Il processo di transizione è in pieno coordinamento con i nostri alleati strategici. Il Kosovo è pronto a contribuire alla sicurezza nella regione e oltre", ha scritto il premier kosovaro. Il primo ministro del Kosovo Ramush Haradinaj e l'ambasciatore statunitense a Pristina Greg Delawie hanno siglato un contratto per equipaggiare le Forze di sicurezza kosovare con alcuni mezzi blindati multiuso ad elevata mobilità (High mobility multipurpose wheeled vehicle, Hmmwv) di produzione Usa. Secondo quanto rivelato dalla stampa di Pristina nei giorni scorsi, i mezzi sono prodotti dalla società statunitense Am General. Il premier Haradinaj ha dichiarato che l'aumento delle capacità tecniche all'interno delle Forze di sicurezza kosovare dimostra che questa istituzione sta progredendo nel rispetto degli standard Nato. Gli Stati Uniti sostengono le Forze di sicurezza kosovare nel processo di trasformazione in un Esercito regolare, nel rispetto degli standard dell'Alleanza e degli accordi in materia raggiunti a Bruxelles. (Kop)