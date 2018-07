Albania: partenariato pubblico privato, 712 milioni di euro per 4 progetti stradali (2)

- Nelle scorse settimane, la realizzazione di 20,8 chilometri per un ammontare di 225 milioni di euro, (10,8 milioni di euro per un chilometro) è stata affidata, sempre con la formula del Ppp al gruppo albanese "Gener 2". Intanto è stata indetta la gara anche per la realizzazione di una tratta nel nord, che dovrebbe collegare l'autostrada verso il Kosovo con la zona di Scutari. Si tratta di 17,3 chilometri che una società di cui non si hanno informazioni, A.n.k. si è offerta di realizzare per 161,5 milioni di euro, pari a 9,3 milioni di euro per un chilometro. Il quarto progetto da 50,5 milioni di euro riguarda una tratta nel sud, nella zona balneare di Orikum, lunga 14,7 chilometri. (segue) (Alt)