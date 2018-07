Kosovo: ministro Esteri Pacolli, nessuna nota ricevuta per revoca riconoscimento nostra sovranità (9)

- A modo di vedere del capo dello Stato kosovaro, l'accordo finale sulla normalizzazione dei rapporti tra Pristina e Belgrado è "ancora possibile" e sarebbe positivo per entrambi i paesi e "per investire nel futuro nell'Ue". "Un accordo che possa agevolare il futuro di entrambi i paesi e nazioni, che porti comprensione e riconciliazione", ha osservato Thaci in riferimento alle aspettative di Pristina. Secondo il presidente kosovaro, il dialogo continuerà anche se sarà pieno di ostacoli: "Mi aspetto che il dialogo diventerà più difficile nelle prossime settimane e mesi, ma i negoziati continueranno", ha detto. Thaci ha concluso rimarcando che il dialogo si deve concludere necessariamente con il riconoscimento del Kosovo da parte serba e con l'adesione di Pristina alle principali organizzazioni internazionali. (Kop)