Armenia-Nato: premier Pashinyan, non aderiremo all'Alleanza atlantica

- L'Armenia non intende aderire alla Nato. Lo ha detto il primo ministro Nikol Pashinyan in un'intervista con l’emittente radiofonica “Ekho Moskvij”. "La ragione è che siamo membri dell’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto) e il nostro obiettivo è rendere più efficace l'adesione dell'Armenia all'organizzazione", ha affermato il capo del governo di Erevan. Allo stesso tempo, Pashinyan ha sottolineato che l'Armenia prevede di continuare la cooperazione con l'Alleanza atlantica. "Abbiamo alcuni programmi comuni, partecipiamo alla missione di mantenimento della pace in Kosovo, collaboriamo con la Nato da anni, e continueremo a farlo", ha affermato il premier. (segue) (Rum)