Kosovo: leader Vetevendosje Kurti, scambio di territori e cambiamenti alle frontiere sono "nuovi inganni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del movimento politico Vetevendosje, Albin Kurti, ha dichiarato che lo scambio di territori o i cambiamenti alle frontiere sono "nuovi inganni". Kurti si è espresso durante un dibattito con i rappresentanti dei comuni albanesi della Serbia meridionale, secondo quanto riferito dall'emittente "Rtk". "Il motivo per cui pensiamo che questi siano nuovi inganni è perché l'idea dello scambio di territori o di cambiamenti al confine è volta a creare un'atmosfera dove uno status speciale per il Kosovo settentrionale diventa più facilmente accettabile, in cambio di una promessa di risarcimento con Presevo, Medvedja e Bujanovac, (cosa) che non accadrà", ha aggiunto Kurti. Il leader dell'opposizione kosovara ha inoltre affermato che gli "incentivi" delle parti coinvolte nel dialogo di Bruxelles non hanno nulla a che fare con i serbi in Kosovo o gli albanesi che vivono in Serbia, ma piuttosto con le motivazioni di Belgrado nell'avvicinarsi all'Unione europea il prima possibile, e per alcuni leader kosovari dall'essere esentati dal tribunale speciale. (segue) (Kop)