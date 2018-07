Kosovo: leader Vetevendosje Kurti, scambio di territori e cambiamenti alle frontiere sono "nuovi inganni" (2)

- Il leader del movimento kosovaro Vetevendosje, Albin Kurti, ha suggerito nei giorni scorsi cinque punti all'Assemblea nazionale di Pristina sul dialogo tra Kosovo e Serbia. "L'Assemblea non dovrebbe parlare del nuovo dialogo, perché i parlamentari non hanno nemmeno discusso del vecchio, non dovremmo affrettarci a un nuovo dialogo con la Serbia senza discutere delle premesse, dei processi, degli accordi, dell'attuazione e dei risultati del dialogo 2011-2017", ha scritto Kurti sul proprio profilo Facebook in una dichiarazione ripresa dai media nazionali. Secondo Kurti, l'Assemblea non dovrebbe discutere le modalità del nuovo dialogo "senza che il governo spieghi prima perché abbiamo bisogno di questo dialogo ora e cosa significa. Ciò dovrebbe includere anche spiegazioni per termini come 'normalizzazione completa', 'normalizzazione', 'accordo legalmente vincolante', 'compromesso doloroso' e così via", ha aggiunto Kurti. (segue) (Kop)