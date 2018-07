Albania: presidente parlamento riceve leader politico degli albanesi della Valle di Presevo in Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del parlamento albanese, Gramoz Ruci, ha ricevuto oggi Ragmi Mustafa, capo del Partito democratico della Valle del Presevo, une delle principali forze politiche degli albanesi che vivono nel sud della Serbia. Al centro dei colloqui i diritti della comunità albanese che vive nei comuni di Presevo, Medvegja e Bujanovc. Mustafa ha presentato a Ruci una dichiarazione politica approvata dai consiglieri albanesi dei tre comuni, tramite la quale viene chiesto "il pieno rispetto dei diritti degli albanesi in conformità' con gli standard internazionali; il monitoraggio costante della comunità internazionale della situazione in cui vivono gli albanesi; e la discussione dello status degli albanesi della Valle del Presevo nel dialogo in corso fra Pristina e Belgrado". (segue) (Alt)