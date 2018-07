Serbia: presidente Vucic a colloquio con rappresentanti serbi del Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha avuto oggi un incontro con i rappresentanti serbi del Kosovo. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rts", il colloquio non era stato annunciato dalla presidenza. La riunione, sempre secondo l'emittente, è durato oltre due ore. Lo scorso 18 luglio si è tenuta l'ultima tappa del dialogo Belgrado-Pristina con la mediazione di Bruxelles. I presidenti di Kosovo e Serbia, Hashim Thaci e Aleksandar Vucic, hanno concordato dopo l'incontro a Bruxelles con l'Alto rappresentante per la politica estera Ue, Federica Mogherini, di tornare a vedersi "nell'arco di alcune settimane" per proseguire il lavoro. (segue) (Seb)