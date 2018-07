Kosovo: ministro Esteri Pacolli, nessuna nota ricevuta per revoca riconoscimento nostra sovranità (3)

- Il governo serbo ha dichiarato lo scorso sabato sul suo sito web che il primo ministro Ana Brnabic, attualmente è in visita negli Stati Uniti, ha avvertito i leader del Consiglio nazionale bosniaco di rispettare le leggi del loro Stato e, soprattutto, la legge sulle minoranze nazionali. Principi che proibiscono ai membri dei consigli di impegnarsi in politica. "I consigli nazionali rappresentano tutti i membri di una minoranza nazionale, non singoli partiti politici o interessi a cui non possono agire", ha detto Brnabic. (segue) (Kop)