Difesa: Kosovo, Cimic italiano e Ong Briga per le donne di Gorazdevac (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in questo contesto che il Cimic Italiano ha deciso di acquistare diversi materiali di merceria e donarli all'Ong Briga, come segno concreto della collaborazione tra le unità italiane, da sempre attente alle esigenze di coloro che vivono situazioni di disagio, e le popolazioni locali, a qualunque etnia essi appartengano: l'imparzialità è infatti uno dei fondamenti della risoluzione Onu numero 1244, da cui discende il mandato della missione K-For e di conseguenze tutte le attività dei militari italiani impiegati in Kosovo. All'attività erano presenti anche 20 studenti dell'università Luiss di Roma: da quattro anni a questa parte c'è difatti un'intensa collaborazione tra lo stato Maggiore dell'Esercito e gli studenti dell'ateneo impegnati in facoltà del ramo delle scienze internazionali, politiche e giuridiche, al fine di fornire agli universitari una maggiore consapevolezza su come vengono condotte le operazioni che vedono impiegate le Forze Armate italiane nei vari teatri, che impongono sempre più una collaborazione tra forza di intervento militare e specialisti in settore diplomatico, internazionale e giuridico. (Com)