Kosovo: presidente Thaci, "responsabili" protezione degli albanesi nella valle di Presevo (2)

- Thaci ha definito come un "peccato" il fatto che la Serbia sia ancora "lontana dal soddisfare gli standard internazionali" nella tutela dei diritti della comunità albanese. "Oggi prometto ai cittadini che il Kosovo e le sue istituzioni useranno ogni mezzo democratico per proteggere i loro diritti", ha continuato Thaci auspicando che le autorità di Belgrado apprezzeranno l'interesse "legittimo" del Kosovo per il "benessere" degli albanesi della zona. A chi gli chiedeva della eventuale disponibilità a firmare un accordo con il presidente serbo Aleksandar Vucic, in base al quale la valle di Presevo sarebbe annesso al Kosovo mentre il nord del paese andrebbe alla Serbia, Thaci ha detto che non ci sarà alcuna spartizione del territorio kosovaro. "L'ultimo accordo storico tra Kosovo e Serbia sarà tra due paesi indipendenti", ha chiarito Thaci. (Kop)