Kosovo: presidente parlamento Veseli a "Nova", manterremo impegni in dialogo con Serbia e auspichiamo sostegno dell'Italia su visti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prospettiva di integrazione nell’Unione europea è di primaria importanza per il Kosovo, ha puntualizzato più volte il presidente del parlamento, sottolineando come il paese punti a rappresentare sempre di più un fattore di stabilità nei Balcani. “Ci sono benefici reciproci – ha rimarcato Veseli –, la nostra identità è europea, abbiamo molti studenti che arrivano in Europa per studiare anche solo per un semestre, oltre a molti imprenditori che si recano nell’Ue per accumulare le buone pratiche, così anche a livello accademico con i nostri ‘giovani innovatori’, ciò è davvero significativo per il Kosovo ma allo stesso tempo è anche una buona esperienza per i paesi dell’Unione europea”, ha osservato Veseli rivendicando i “benefici reciproci” in un futuro ingresso del Kosovo nell’Unione, in quanto i cittadini kosovari sono “orgogliosi di essere europei”, e il paese sta “lavorando duramente per raggiungere questi obiettivi di integrazione” considerati “prioritari” da parte dell’esecutivo di Pristina. (segue) (Gad)