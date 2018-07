Kosovo: presidente parlamento Veseli a "Nova", manterremo impegni in dialogo con Serbia e auspichiamo sostegno dell'Italia su visti (6)

- Un’integrazione, ha ricordato Veseli, che passa attraverso l’accordo con la Serbia per la normalizzazione dei rapporti e il riconoscimento reciproco. In questo contesto, il presidente del parlamento del Kosovo ha inviato negli ultimi giorni l’opposizione a prendere parte al cosiddetto “dialogo finale” condotto dal presidente kosovaro Hashim Thaci attraverso i negoziati con l’omologo serbo Aleksandar Vucic in sede europea. Su questo punto, Veseli ha confermato che il Kosovo è impegnato per raggiungere un clima di “pace” e “partnership nei Balcani occidentali anche grazie ad un’intesa con Belgrado. “Il Kosovo è un fattore di stabilità nei Balcani, abbiamo eccellenti rapporti con il Montenegro, Macedonia e Albania. Allo stesso tempo siamo pienamente impegnati per ottenere un accordo finale con la Repubblica di Serbia per l’interesse del nostro paese e dell’Europa e per le future generazioni. Stiamo lavorando molto seriamente su questo aspetto e su questo obiettivo saremo uniti come paese, ovviamente c’è il passato, ma il Kosovo rimane impegnato per trovare un accordo finale e ottenere il riconoscimento nelle Nazioni Unite a allo stesso tempo essere riconosciuto e rispettato come paese indipendente”, ha chiarito Veseli. (segue) (Gad)