Kosovo: ministro Esteri Pacolli, nessuna nota ricevuta per revoca riconoscimento nostra sovranità

- Il Kosovo non ha ricevuto una nota verbale per la revoca del riconoscimento della sua sovranità da altri paesi. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri kosovaro Behgjet Pacolli in un’intervista all’emittente “Radio Free Europe”. "Normalmente, i paesi che hanno riconosciuto il Kosovo lo hanno fatto attraverso una nota verbale indirizzata alle istituzioni del Kosovo e questo è stato utilizzato per aprire il capitolo delle buone relazioni con il rispettivo paese. Se qualcosa cambia in questo senso, il paese in questione dovrebbe indirizzare al Kosovo una nota verbale che dice che non la riconoscono più", ha detto Pacolli chiarendo che il ministero degli Esteri non ha ricevuto alcuna nota “o qualsiasi pezzo di carta da qualsiasi paese”. Sulla fase finale del dialogo con la Serbia, Pacolli ha affermato di ritenere che il processo si concluderà con il riconoscimento del Kosovo. “Noto che il dialogo si conclude con un trattato di pace in base al quale la Serbia riconoscerà il Kosovo e viceversa", ha osservato Pacolli, secondo cui l’accordo aprirà la strada al Kosovo per ottenere il via libera all’integrazione alle organizzazioni internazionali. A tale riguardo, ha affermato che il Kosovo prevede di candidarsi per l'adesione all'Interpol a novembre e all'Unesco nel 2019. (segue) (Kop)