Kosovo: ministro Esteri Pacolli, nessuna nota ricevuta per revoca riconoscimento nostra sovranità (6)

- Lo scorso 17 luglio si è tenuta una nuova tappa di dialogo Belgrado-Pristina a Bruxelles. I presidenti di Kosovo e Serbia, Hashim Thaci e Aleksandar Vucic, hanno concordato dopo l'incontro mediato dall'Alto rappresentante per la politica estera Ue, Federica Mogherini, di tornare a vedersi "nell'arco di alcune settimane" per proseguire il lavoro. Un incontro "tra i più difficili" degli ultimi anni quello di mercoledì, come evidenziato dai due capi dello Stato, ma che nonostante i tanti ostacoli in vista non ha scalfito la determinazione di Thaci e Vucic nel ricercare una soluzione nell'interesse reciproco e nell'ottica dell'integrazione europea. (segue) (Kop)