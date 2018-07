Kosovo: presidente parlamento Veseli a "Nova", manterremo impegni in dialogo con Serbia e auspichiamo sostegno dell'Italia su visti

- Il Kosovo manterrà le sue promesse nel trovare un accordo finale con la Serbia ma allo stesso tempo si aspetta da Belgrado che riconosca il prima possibile l’indipendenza di Pristina senza bloccarne il processo di integrazione nelle organizzazioni internazionali, comprese l’Unione europea e le Nazioni Unite. Questo uno dei passaggi principali affrontati dal presidente del parlamento kosovaro, Kadri Veseli, in un’intervista concessa ad “Agenzia Nova” nell’ambito della sua visita di ieri e oggi in Italia. Veseli è stato ricevuto ieri dalla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati insieme a una delegazione composta da parlamentari kosovari di diversi partiti politici ed etnie e dall’ambasciatore del Kosovo in Italia, Alma Lama. Al centro dei colloqui, come confermato da Veseli, è stata la questione della liberalizzazione dei visti in Unione europea per i cittadini kosovari e la richiesta del sostegno italiano per una decisione favorevole, in questo senso, da parte delle istituzioni europee. Veseli ha definito “eccellenti” le relazioni bilaterali, affermando che il paese balcanico è “riconoscente nei confronti dell'Italia perché è stata tra i primi paesi a riconoscerne l’indipendenza – ha ricordato -, il contributo italiano in Kosovo è molto forte. Abbiamo molti investimenti da parte dell'Italia in diversi campi e stiamo raggiungendo molti progressi grazie al sostegno italiano”, ha spiegato il presidente del parlamento kosovaro. (segue) (Gad)