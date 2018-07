Kosovo: presidente parlamento Veseli a "Nova", manterremo impegni in dialogo con Serbia e auspichiamo sostegno dell'Italia su visti (2)

- Il percorso di integrazione nell’Unione europea “significa molto per il Kosovo – ha evidenziato Veseli – come parte di un'amicizia e di un contributo per tutto il processo europeo. Ho incontrato una buona amica del Kosovo, la presidente del Senato Casellati che ha svolto una delle sue prime visite dalla sue elezione proprio in Kosovo. Noi siamo qui per ringraziare l’Italia per il sostegno che ha svolto in maniera permanente ma anche per la questione della liberalizzazione dei visti, che è molto importante per noi, dato che siamo l’unico paese, i cui cittadini non hanno diritto a muoversi nei paesi dell'Ue”. Il capo dell’Assemblea nazionale di Pristina ha ricordato come l’Italia sia “tradizionalmente” a sostegno dei paesi dei Balcani occidentali, “non solo del Kosovo, ma anche dell’Albania, Serbia, Macedonia e Montenegro”, sottolineando che il Kosovo ha “tutte le ragioni per credere” che anche il nuovo governo contribuirà a sostenere Pristina nel cammino europeo e nel dialogo con la Serbia, a favore di un “positivo sviluppo” per l’intera regione. “Speriamo che l’Italia sia più presente nel nostro paese, anche economicamente, grazie alle sue imprese, e su questo stiamo lavorando”, ha affermato il leader del Partito democratico del Kosovo (Ldk) rimarcando che “stiamo costruendo le migliori infrastrutture nei Balcani occidentali, anche in Kosovo, per ridurre le distanze tra i paesi della regione”. (segue) (Gad)