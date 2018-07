Kosovo: presidente parlamento Veseli a "Nova", manterremo impegni in dialogo con Serbia e auspichiamo sostegno dell'Italia su visti (7)

- In questa direzione, ha auspicato Veseli, bisognerà che i paesi della regione non portino avanti un percorso fatto di ostacoli e barriere ma una prospettiva di “amicizia” e tra i vicini dei Balcani. Nello specifico, rispetto agli ultimi episodi e crisi diplomatiche tra Kosovo e Serbia, che hanno innalzato ulteriormente il clima di tensione - ultimo la mancata autorizzazione accordata dalla Serbia al ministro degli Esteri kosovaro Behgjet Pacolli per la sua visita nel Sangiaccato - il presidente del parlamento ha sottolineato la necessità da parte delle istituzioni kosovare di mantenere un profilo non aggressivo. “Stiamo vivendo in un’era di prosperità e partnership. La Serbia dovrebbe avere interesse a evitare di bloccare alti rappresentanti politici del Kosovo nel visitare la Repubblica di Serbia. Noi stiamo autorizzando tutte le delegazioni che stanno facendo richieste alle nostre autorità”, ha chiarito Veseli aggiungendo che a volte “stiamo ricevendo delle provocazioni, ma non vogliamo che le nostre istituzioni reagiscano in maniera aggressiva a questi comportamenti”. Per questo motivo, Veseli ha detto di sperare in un futuro in cui “riusciremo ad avere più incontri tra i ministri degli Esteri del Kosovo e della Serbia, così come anche incontri dei ministri dell’Economia e dello sviluppo nel mio paese con le controparti di Serbia, Montenegro e Albania, perché lavorare insieme è il futuro”. (segue) (Gad)