Kosovo: presidente parlamento Veseli a "Nova", manterremo impegni in dialogo con Serbia e auspichiamo sostegno dell'Italia su visti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del parlamento kosovaro ha ribadito nel corso dell’intervista che le autorità di Pristina rimangono impegnate a trovare un accordo finale con la Serbia in sede europea sotto la mediazione di Bruxelles, a favore di un reciproco riconoscimento tra i due paesi, aprendo così la strada alle prospettive di integrazione per il Kosovo nell’Unione europea, nella Nato e nelle Nazioni Unite. “Il Kosovo manterrà le sue promesse ma allo stesso tempo ci aspettiamo dalla Serbia, il prima possibile, il riconoscimento della nostra indipendenza senza bloccare (il paese) nel suo processo di adesione alle organizzazioni internazionali. Kosovo e Serbia hanno un futuro come paesi indipendenti in Europa e nelle Nazioni Unite”, ha dichiarato Veseli sottolineando come le prospettive per l’intera regione dei Balcani occidentali dovranno andare sempre più in funzione di un futuro di pace e prosperità. “Lavorare insieme è il futuro. Noi vogliamo entrare in Europa, ma come faremo a farlo se ci isoliamo tra di noi, per raggiungere questo obiettivo non dobbiamo isolarci”, ha aggiunto Veseli. (segue) (Gad)