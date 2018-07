Kosovo: presidente parlamento Veseli a "Nova", manterremo impegni in dialogo con Serbia e auspichiamo sostegno dell'Italia su visti (4)

- Uno degli obiettivi nel breve periodo per il Kosovo è quello della liberalizzazione dei visti nell’Unione europea, su cui l’esecutivo di Pristina ha più volte auspicato di ottenere il via libera da parte del parlamento europeo e del Consiglio dell’Ue entro la fine dell’anno. “E’ stato riconosciuto che abbiamo raggiunto tutti i criteri richiesti dall’Unione europea – ha affermato Veseli-, abbiamo ricevuto una positiva raccomandazione per la liberalizzazione dei visti dalla Commissione europea, ora stiamo aspettando che in autunno, o più nello specifico a dicembre, otterremo il permesso dall’Unione per la liberalizzazione dei visti”, ha proseguito il capo dell’Assemblea nazionale kosovare dichiarandosi “ottimista” sulla possibilità per i cittadini kosovari di muoversi all’interno dei paesi dell’Ue entro il 2018, grazie al “sostegno” e alla “fiducia” dimostrata da parte dell’Unione europea. “Noi siamo e ci sentiamo europei – ha chiarito Veseli –, i nostri obiettivi politici sono molto chiari: integrazione europea e nella Nato. Su questi stiamo lavorando molto duramente ma abbiamo raggiunto molti progressi in diverse aree e stiamo realizzando significative riforme nel campo giudiziario ed economico”, ha proseguito il presidente del parlamento kosovaro ricordando anche la crescita economica del paese superiore al 4 per cento del Pil e le misure messe in campo per il contrasto della corruzione. Una delle ultime criticità indicate in precedenza dalla Commissione insieme alla ratifica dell’accordo di demarcazione dei confini con il Montenegro, approvata dal parlamento di Pristina lo scorso marzo, a cui porre rimedio in funzione dell’ottenimento della liberalizzazione dei visti. (segue) (Gad)