Kosovo-Serbia: sindaco Mitrovica, scambio territori non dovrebbe far parte del dialogo con Belgrado

- Il sindaco di Mitrovica, Agim Bahtiri, ha detto in un'intervista al quotidiano "Epoka" che la discussione che ha avuto ieri con rappresentanti di partiti politici ha portato a una dichiarazione congiunta che afferma che lo scambio di territori e confini amministrativi non dovrebbe essere parte del dialogo con la Serbia. La dichiarazione afferma anche che l'Associazione dei comuni a maggioranza serba non dovrebbe "superare" la Costituzione del Kosovo. Bahtiri ha sottolineato che la delegazione del Kosovo nei colloqui con la Serbia dovrebbe ottenere il voto favorevole da parte dell'Assemblea nazionale di Pristin, in quanto la delegazione che finora è andata a Bruxelles non è di unità e non può rappresentare adeguatamente il Kosovo.(Kop)